Все гениальное - просто: секреты по уходу за волосами

Новости шоу бизнеса: Как ухаживать за волосами, чтобы они радовали вас внешним видом и не приносили дополнительных хлопот? Мы узнали несколько секретов.

Первый миф, который развеяли специалисты, это цена шампуня.

Сейчас ценовой диапазон очень велик. Но, как считают трихологи, большинству людей нет смысла тратиться на дорогостоящие шампуни, если для этого нет каких-то показаний, например, после некоторых процедур требуются специальные шампуни. В целом же абсолютно не важно, сколько стоит ваш шампунь, так как основное его предназначение - очищение. Поэтому можно смело экономить на шампуне и тратить больше денег на средства по уходу.

Шампунь не решает проблем с волосами.

В частности, шампунь не избавит вас от перхоти - он может только помочь хорошо очистить кожу от чешуек и увлажнить ее. Но чаще всего причиной перхоти являются нарушения общего состояния организма, например, гормональный дисбаланс, нарушение обмена веществ и другие. Эти проблемы не устранит никакой шампунь - нужно обратиться к врачу, чтобы установить и вылечить истинную причину появления перхоти.

Сейчас в тренде различные натуральные средства, с помощью которых можно ухаживать за волосами и кожей головы. Но специалисты предупреждают - с ними надо быть осторожнее. Хотя большинство народных средств это различные настои и отвары лекарственных растений, все же следует перед использованием исключить аллергическую реакцию. С рецептами приготовления масок или шампуней, которые содержат какие-то химические добавки, лучше вообще не связываться - это чревато не только аллергией, но и куда более серьезными проблемами.

Еще один миф связан с тем, что частое мытье вредит волосам.

Трихологи уверяют - это не так. Волосы необходимо мыть по мере загрязнения и, если у вас жирная кожа головы и вы постоянно пользуетесь средствами для укладки, то можно мыть голову каждый день. Для этого лучше выбрать специальные средства, предназначенные для ежедневного ухода, но подойдет и шампунь, который соответствует потребностям вашей кожи.