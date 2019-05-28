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Медики назвали крупу, помогающую нормализовать инсулин в крови

Медики назвали крупу, помогающую нормализовать инсулин в крови
01:53 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые установили, что употребление продуктов из ячменя помогает нормализовать инсулин в крови.

При усвоении продуктов из ячменя вырабатывается специфический гормон.

Специалисты Технического исследовательского центра VТТ в Финляндии призывают обогащать рацион цельнозерновыми продуктами. По их словам, регулярное употребление цельных зерен может уменьшить риск ожирения и других болезней, связанных с метаболическими нарушениями - диабетом второго типа, патологий сердца и сосудов.

Особым образом исследователи выделяют продукты из ячменя. Их присутствие в рационе специалисты связывают с нормализацией уровней глюкозы и инсулина.

В процессе переваривания ячменя, по мнению финских ученых, активизируется гормон GLP-1, благодаря чему снижается риск развития метаболических отклонений.

Медики назвали продукты, ускоряющие обмен веществ

"GLP-1 используется как лекарственное средство для снижения сахара в крови и лечения от ожирения, но организм может вырабатывать его самостоятельно, если в питании содержится достаточно цельного зерна", - заключили авторы проекта.

Примечательно, что именно ячмень является лидером среди круп по содержанию фосфора - микроэлемента, которого не хватает многим современным людям. Данный компонент необходим для нормального обмена веществ, усвоения кальция и регулировки мозговой деятельности. Для того, чтобы получать его на регулярной основе, достаточно чаще включать в меню крупы - перловую и ячневую.

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Здоровье, Зерновые, Зерно, Крупы, Ячмень, Цельнозерновые продукты, Цельное зерно, Инсулин в крови, Польза круп.
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