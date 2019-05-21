Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Названы необычные способы снижения риска болезней сердца

Названы необычные способы снижения риска болезней сердца
15:50 Вт, 21 Май 2019 Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Количество этих заболеваний с каждым годом растет.

Помимо нездорового образа жизни существуют и менее очевидные их причины.

Переезд в другой город. Да, в густонаселенном городе легче найти работу, но ведь смог, который стал бичом для мегаполисов, негативно влияет на всю сердечно-сосудистую систему. Попробуйте перебраться в зеленый пригород. Пусть вы будете тратить больше времени на поездку до работы, но сердце скажет вам за это спасибо.

Прослушивание музыки. Ученые из Оксфордского университета доказали, что прослушивание классической музыки снижает артериальное давление. А гипертония - это крупнейший единичный фактор риска инсультов.

Здоровая рабочая обстановка. К сожалению, полностью взять под контроль ситуацию на работе бывает тяжело, но какие-то шаги предпринять можно. Шведские ученые доказали, что люди, которые считают рабочую окружающую обстановку нездоровой, на 60% чаще страдают от болезней сердца.

Оргазмы. Многочисленные исследования доказали, что высокая частота оргазмов влечет за собой преимущества для здоровья. В частности, оргазмы снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них.

Шоколад. Ученые из Университета Абердина выяснили, что употребляющие по 100 г шоколада ежедневно люди имеют сниженный риск инсульта и болезней сердца, по сравнению с теми, кто не ест шоколад регулярно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сердце, Здоровье, Заболевания, Болезнь сердца, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь