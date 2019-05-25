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Суббота, 25.05.2019
Вы должны об этом знать: привычки, которые преждевременно старят
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Вы должны об этом знать: привычки, которые преждевременно старят

Все знают о вреде таких привычек, как алкоголь и курение, а также о пользе таких привычек как стакан воды натощак. Но некоторые наши привычки имеют куда больше влияние на организм и тело чем мы думаем. Узнайте, какие ваши привычки приводят к преждевременному старению кожи. Не зря в народе есть такая поговорка: "Если не вырабатывать хорошие привычки сознательно, то можно выработать плохие бессознательно". Обращайте внимание на свои привычки, корректируйте те привычки, которые имеют негативное влияние на ваше здоровье и красоту, и будьте молоды!
clutch.ua
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Старение, Привычки, Привычки которые старят.
01:28 Сегодня Телеграф
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