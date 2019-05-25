Вы должны об этом знать: привычки, которые преждевременно старят

Все знают о вреде таких привычек, как алкоголь и курение, а также о пользе таких привычек как стакан воды натощак. Но некоторые наши привычки имеют куда больше влияние на организм и тело чем мы думаем. Узнайте, какие ваши привычки приводят к преждевременному старению кожи. Не зря в народе есть такая поговорка: "Если не вырабатывать хорошие привычки сознательно, то можно выработать плохие бессознательно". Обращайте внимание на свои привычки, корректируйте те привычки, которые имеют негативное влияние на ваше здоровье и красоту, и будьте молоды!