Названы продукты, которые избавят от тревожных расстройств

Новости шоу бизнеса: Данное исследование является последним научным доказательством, связывающим психическое здоровье человека с теми микроорганизмами, которые обитают в его желудочно-кишечной системе.

Употребление именно этих продуктов позволяет укрепить микробиоту кишечника. Причем продукты более эффективны, чем модные ныне напитки с пробиотиками, как показало исследование.

Улучшение микробиоты кишечника за счет воздействия на нее так называемых "хороших" бактерий позволяет одолеть тревожное расстройство. К такому выводу пришли исследователи из Китая. Традиционно для выполнения этой задачи используются продукты из категории пробиотиков, но исследователи выяснили, что хорошо сбалансированная диета справляется с этим ничуть не хуже.

Более того, употребление значительного количества фруктов и овощей гораздо быстрее приводит к желаемому результату в плане повышения количества "хороших" бактерий.

Ученые из Шанхая провели метаанализ 21 исследования, в которых приняли участие сотни человек. Примерно две трети из них получали пробиотики для восстановления кишечной микрофлоры, а остальные пытались справиться с этой задачей другими способами, включая изменения в питании. Пробиотиками богаты разного рода ферментированные продукты вроде кефира и йогурта.

Более чем в половине всех исследований был четко подтвержден эффект воздействия данной тактики на симптомы тревожных расстройств. Другими словами, укрепление кишечного микробиома способствовало избавлению от неприятных симптомов. Дальнейший анализ показал, что для восстановления кишечной микрофлоры фрукты и овощи подходят даже лучше, чем пробиотики.