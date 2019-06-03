Названо 5 качеств, которые способствуют долголетию

Новости шоу бизнеса: Основы долголетия достаточно просты и, в принципе, вполне доступны каждому человеку.

Врачи утверждают, что начать практиковать привычки, которые способствуют долголетию, можно практически в любом возрасте, они в той или иной мере, но обязательно принесут пользу.

Контроль над потреблением красного мяса. Белок и витамины группы В, источником которых является мясо, — это очень важные для здоровья нутриенты, поэтому полностью отказываться от мяса специалисты не советуют, долголетию это не особенно посодействует. Но все же есть его, по их мнению, следует очень умеренно. Нужно стремиться к сокращению жирного красного мяса и предпочитать его более постные варианты, а также употреблять для получения животного белка курятину, индейку.

Регулярное потребление фруктов и овощей. Имеющиеся данные говорят о том, что около 8 миллионов преждевременных смертей во всем мире каждый год происходят из-за нехватки питательных веществ, витаминов и минералов, получаемых из овощей и фруктов. Тем, кто хочет стать долгожителем ученые рекомендуют съедать в день не менее 800 граммов овощей и 500 граммов фруктов.

Включение в рацион фасоли и орехов. Эти продукты богаты клетчаткой и полезными жирными кислотами (орехи), которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина. В районах с наиболее высокой продолжительностью жизни люди съедают в среднем одну порцию бобовых в день. В свою очередь включение в ежедневный рацион питания горсти орехов может продлевать жизнь за счет своего благотворного влияния на сердечно-сосудистую систему, обеспечиваемого комплексом ненасыщенных жирных кислот, важных для сердца и сосудов, а также полифенолов, способствующих омоложению клеток.

Минимум насыщенного жира. Исследования говорят о том, что каждые 2% насыщенных жиров в день увеличивают риск преждевременной смерти от инсульта или инфаркта на 16%. По мнению медиков, ставку в питании потенциальным долгожителям нужно делать на мононенасыщенные жиры.

Способность управлять стрессом. Хронический стресс способствует повышению выработки гормона кортизола, с чем связаны риски избыточного роста жировой ткани, диабета второго типа, а также болезней сердца и сосудов. Медитация, дыхательная гимнастика, физические упражнения, а также хобби, связанные с рукоделием. Ученые рекомендуют прибегать к любой созидательной деятельности и практикам, которые дают эффект снятия стресса – в этом вопросе главное найти что-то свое.