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Названы продукты, которые увеличивают риск развития сахарного диабета

Названы продукты, которые увеличивают риск развития сахарного диабета
09:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Люди, которые едят слишком много белка животного происхождения, имеют повышенный риск развития сахарного диабета 2 типа.

Чем больше белка животного происхождения в рационе, тем выше риск развития сахарного диабета 2 типа, и эта связь особенно отчетливо проявляется у женщин, констатируют гарвардские ученые.

Согласно данным, которые были получены исследователями из Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне, количество животного белка в ежедневном питании прямо пропорционально влияет на риск заболеваемости диабетом.

"У людей, которые съедают порядка 78 граммов животного белка в день, риск развития диабета на 22% выше, чем у людей, которые употребляют вдвое меньше белка", — констатировали специалисты.

Такой вывод был сделан исследователями после того, как они проанализировали массив сведений, полученных в ходе 12-летних наблюдений за людьми в восьми странах. Учеными собрались данные об особенностях рациона участников, их физической активности, роста, веса, окружности талии, а также возникающих за период наблюдений заболеваниях.

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Для того, чтобы лучше контролировать объемы съедаемого животного белка, ученые советуют свести к категорическому минимуму потребление сыра, мясных консервов и колбас. Небольшие порции красного мяса они рекомендуют употреблять не более двух раз в неделю, мясо птицы и рыбы — три-четыре раза в неделю и также раза четыре в неделю — маложирное молоко или йогурты.

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Здоровье, Диабет, Заболевание, Сахарный диабет, Советы медиков, Риск развития сахарного диабета, Как побороть сахарный диабет.
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