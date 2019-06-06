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Основные симптомы развития катаракты

Основные симптомы развития катаракты
19:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

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Вернуть зрение при катаракте можно только при помощи хирургического вмешательства, при этом исход операции во многом зависит от стадии развития заболевания. Чем раньше ты обнаружишь проблему. тем больше у тебя шансов на счастливый исход.

Самым надежным способом защиты от катаракты была и остается профилактика. Согласно ВОЗ, 80 процентов всех случаев нарушения зрения можно предотвратить, если вовремя заметить наметившуюся проблему и предпринять меры по ее предотвращению.

Для начала нужно по шагам оценить риск:

Шаг первый - оценить риск возраста.

По данным ВОЗ, начиная от сорока лет 17% людей уже находится на грани начальной стадии катаракты. После 70 - 75 лет катаракта есть почти у 90% людей.

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Шаг второй - наследственность.

Катаракта не является стопроцентно наследственным заболеванием, тем не менее, если кто-то из твоих ближайших родственников страдал таким недугом, нельзя исключать и этот фактор. В ряде случаев болезнь также может развиться под влиянием внешних факторов, например, из-за травмы, излучения, некоторых сопутствующих заболеваний.

Шаг третий - сравнить симптомы:

  • Размытая картинка - вполне возможно, что это хрусталик мутнеет и перестает пропускать свет. В 48% случаев слепоты виновата именно катаракта.
  • Потеря остроты зрения.
  • Усиление близорукости или, наоборот, дальнозоркости - это может появляться при развитии помутнений в центральной части хрусталика.
  • Изменение цветового восприятия.
  • Изменение цвета зрачка (при развитии катаракты зрачок может приобрести сероватый или желтоватый оттенок).
  • Повышенная или сниженная светочувствительность.
  • Блики от фар, ламп и солнца, ухудшение ночного зрения.

Это только первые симптомы, которые должны насторожить, однако окончательный диагноз может поставить только врач.

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К слову, на сегодняшний день появился альтернативный метод лечения катаракты - "выращивание" хрусталика прямо внутри глаза. Во время тестов на животных ученые сначала удаляли им хрусталики в глазах, а потом восстанавливали их, стимулируя рост стволовых клеток и превращение их в новый хрусталик. В итоге у животных глаза восстанавливались в среднем через семь недель, при этом они обретали прежнее стопроцентное зрение.

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Лечение, Здоровье глаз, Профилактика, Катаракта, Основные симптомы.
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