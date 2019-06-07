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Медики назвали один из признаков смертельной гипертонии

Медики назвали один из признаков смертельной гипертонии
14:00 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Часто повторяющееся кровотечение из носа предупреждает о риске смертельной гипертонии.

Медики из Великобритании предупреждают, что кровотечение из носа может быть признаком смертельной гипертонии, если такое состояние неоднократно повторяется. Доводы специалистов опубликовало издание Express.

По словам врачей, высокое кровяное давление на начальном этапе не причиняет какого-то особого дискомфорта, но оставшееся без лечения длительное время оно способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В частности, исследование Sarhan и Algamal показало, что количество указанных случаев выше у пациентов с высоким кровяным давлением в анамнезе.

"Носовые кровотечения обычно не являются часто повторяющимся явлением, однако частые или тяжелые могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление или нарушение свертываемости крови. В данном случае повышается вероятность того, что холестерин отложится в артериях, а это со временем может вызвать значительное сужение, ограничивающее кровоснабжение сердца. Если оставлять признак без внимания, то это приведет к трагическим последствиям", — предупреждают медики.

Основные симптомы развития катаракты

Другими признаками гипертонии являются: учащенное сердцебиение, головная боль, головокружение, ухудшение зрения, боли в животе и груди, одышка. При любом подозрении следует обратиться к врачу.

Напомним, в клюкве большое количество антиоксидантов. Но теперь специалисты выяснили, что ягода обладает и антибактериальными свойствами. Ученые из Канады выделили особые вещества, способные бороться с рядом бактерий.

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Здоровье, Гипертония, Советы медиков, Смертельная гипертония.
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