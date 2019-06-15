Скачать
Суббота, 15.06.2019
В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
Яценюк: "Стена" должна достроиться
Яценюк: "Стена" должна достроиться
Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии в Будапеште
Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии
"К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
"К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"

Кишечная инфекция: профилактика заболевания

Кишечная инфекция: профилактика заболевания
13:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей.

Обычно бактерии или вирусы попадают в организм с зараженной пищей или водой.

Спектр возбудителей кишечной инфекции чрезвычайно разнообразен. Это могут быть бактерии (шигеллы, сальмонеллы, кишечная палочка, условная-патогенная флора и др.), Вирусы (рота, адено-, рео-, энтеро-, коронавирусы), простейшие (амеба дизентерийная, лямблии, балантидий).

Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем – преимущественно через загрязненные руки как при прямом контакте, так и при контакте с другими загрязненными поверхностями и предметами (пол, мебель, одежда, игрушки и т.д.).

Также подцепить кишечную инфекцию можно через загрязненные еду и воду, а также воздушно-капельным путем.

Диагноз может поставить только врач и только после проведения микробиологических анализов. При наличии каких симптомов следует спешить к врачу?

Летняя диета: как и чем питаться в период жары

Кишечная инфекция – профилактика заболевания

  • не покупайте продукты питания или готовые блюда в местах несанкционированной торговли;
  • не покупайте блюда, даже если есть малейшие сомнения в безопасности хранения или приготовления продукта;
  • в магазине кладите готовые блюда в корзину уже после остальных продуктов, которые вы хотите приобрести. Так они дольше будут оставаться охлажденными;
  • не оставляйте готовую еду на столе дольше чем на 2 часа. Ни в коем случае не храните пищу, которая осталась после пикника;
  • тщательно мойте руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Живот, Заболевание, Кишечная инфекция, Профилактика, Инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
03 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
04 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
05 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Жители Донбасса остались без воды после аварий на водопроводах
Жители Донбасса остались без воды после аварий
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
В близи Торецка обвалилась шахта &quot;Центральная&quot;: погиб горняк
В близи Торецка обвалилась шахта: погиб горняк
СМИ: Дакота Джонсон разорвала отношения с Крисом Мартином
СМИ: Дакота Джонсон разорвала отношения с Крисом Мартином
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь