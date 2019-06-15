Скачать
Суббота, 15.06.2019
Пора к кардиологу: симптомы, указывающие на проблемы с сердцем
1 / 8

Пора к кардиологу: симптомы, указывающие на проблемы с сердцем

Заболевания сердечно-сосудистой системы находятся чуть ли не на первых местах по количеству последующих смертей. К сожалению, не все знают, что является сигналом к походу к врачу. Именно поэтому диагноз могут ставить слишком поздно. Но зная определенные симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем, вы сможете вовремя обратиться в больницу. А значит, и вероятность успешного выздоровления будет гораздо выше. На какие признаки стоит обратить внимание.
www.medikforum.ru
Фото: www.medikforum.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Сердце, Симптомы, Заболевание, Кардиология.
16:01 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь