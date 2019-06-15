Пора к кардиологу: симптомы, указывающие на проблемы с сердцем

Заболевания сердечно-сосудистой системы находятся чуть ли не на первых местах по количеству последующих смертей. К сожалению, не все знают, что является сигналом к походу к врачу. Именно поэтому диагноз могут ставить слишком поздно. Но зная определенные симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем, вы сможете вовремя обратиться в больницу. А значит, и вероятность успешного выздоровления будет гораздо выше. На какие признаки стоит обратить внимание.