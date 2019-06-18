Врачи назвали продукт, увеличивающий мужскую силу

Новости шоу бизнеса: Этот продукт поможет справиться с интимной проблемой.

Мужская сила со временем становится слабее, с возрастом проблемы с потенцией возникают у многих мужчин. Специалисты назвали продукт, который поможет справиться с интимной проблемой мужчинам.

Когда у мужчины возникают проблемы с потенцией обратиться к врачу многие стесняются, поэтому медики советуют правильно подбирать питание, для того, чтобы избежать приема таблеток и посещения узких специалистов.

Мужчинам советуют каждый день употреблять в пищу рукколу, этот продукт поможет восстановить мужскую силу. Также отмечается, что руккола полезна и женщинам, она поможет им оставаться стройными без особых усилий.

Эксперты отметили, что руккола довольна популярна в Италии и Франции, именно в этих станах мужчины до преклонных лет славятся отличной формой.

Руккола помимо полезных свойств для мужчин положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, защищает от онкологических заболеваний, снижает риск развития сахарного диабета и контролирует уровень сахара в крови.