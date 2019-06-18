Ученые назвали здоровые замены красного мяса

Новости шоу бизнеса: Если вы будете употреблять много тунца, лосося и курицы вместо красного мяса может снизить риск ранней смерти на 17%.

Ученые из США провели 16-летнее исследование, которое показало, что употребление рыбы вместо мяса может снизить риск преждевременной смерти на 17%.

Как показало 16-летнее исследование, употребление большего количества тунца, лосося и курицы вместо красного мяса может снизить риск ранней смерти на 17%. Что касается чрезмерного наличия в рационе говядины, свинины и баранины, то была выявлена прямая связь с развитием диабета, болезней сердца и несколькими видами рака. Точнее, увеличение потребления на 3½ порции красного мяса в неделю повышает вероятность преждевременной смерти до 13%. Но те добровольцы, которые в ходе эксперимента отказались от ежедневного его предпочтения, снизили риск раннего ухода из жизни на шестую часть. Отказ от говядины, баранины и свинины и выбор в пользу курицы или овощей сократил смертность у участников на 10%.

Гарвардские ученые наблюдали за более чем 81 000 взрослых в течение 16 лет. Фрэнк Ху, профессор питания в университете, сказал по этому поводу, что средиземноморская диета важна для улучшения здоровья человека и экологической устойчивости. Британская ассоциация мясопереработчиков заявила в ответ на выводы исследования, — нет последовательных доказательств того, что любая пища, включая красное мясо, приводит к повышенному риску смерти.