Медики рассказали, как сделать сердце более здоровым

Новости шоу бизнеса: Увеличение продолжительности сна положительно сказывается на состоянии сердца, снижая риск развития целого ряда кардиологических нарушений, показало исследование.

Ученые из Кейптаунского университета представили данные, которые говорят о том, что более продолжительный сон все-таки полезен, а не вреден для сердца. В своей работе они анализировали связь между кардиометаболическом риском и продолжительностью сна.

С этой целью специалисты изучили массив информации, полученной в ходе семи исследовательских проектов, посвященных проблеме длительности сна.

В частности, авторы исследования анализировали показатели людей, которые были распределены по следующим группам: а) пациенты, которые не имели проблем со здоровьем или со сном; б) здоровые люди, которые мало спали; в) спавшие мало люди с лишним весом; г) страдавшие от недосыпа гипертоники. Во всех группах продолжительность сна была увеличена на разное время – прибавка составила от 20 минут до двух с половиной часов. Период, когда люди спали больше, длился от 3 до 6 недель.

В итоге ученые констатировали: увеличение продолжительности сна для людей, которые до этого не высыпались, улучшает обменные процессы и оздоровляет сердце. Также, помимо пользы для сердца, при повышении времени, отводимом на сон, наблюдалось снижение аппетита и тяги к вредной пище, а вместе с этим — и потребления калорий.