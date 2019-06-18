Скачать
Вторник, 18.06.2019
Меркель: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину
Меркель: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину
Зеленский предложил два возможных формата обмена пленными
Зеленский предложил два возможных формата обмена пленными
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото
Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото

Сердечная недостаточность: главный признак

Сердечная недостаточность: главный признак
17:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Американские ученые выяснили, что высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте связан с серьезной сердечной недостаточностью в будущем.

В исследовании приняли участие 2449 человек в молодом и среднем возрасте, пишет EurekAlert!

С помощью томографического сканирования специалисты оценили состояние кровеносных сосудов добровольцев. Особое внимание они обратили на уровень накопления в коронарных артериях кальцифицированных бляшек. Эти бляшки содержат не только кальций, но также жир и холестерин, поэтому повышенное содержание последнего в крови способствует сужению сосудов и уменьшению кровотока.

Показатель накопления бляшек (САС) оценивался на 15-м и 25-м году исследования, когда средний возраст участников уже достигал 50 лет.

При этом за десятилетие доля добровольцев с нулевым САС уменьшилась на 5%.

Повышение уровня кальцифицированных бляшек связывают с возрастом, повышением систолического артериального давления, содержанием холестерина, наличием сахарного диабета и курением.

Депрессия у детей: неожиданный фактор риска

Кроме того, оказалось, что при высоком САС наблюдается утолщение и увеличение размеров левого желудочка независимо от других факторов.

Эти изменения приводят к тому, что сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы качать кровь, следовательно, увеличивается риск сердечной недостаточности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Симптомы, Сердечная недостаточность, Зааболевание, Признак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
03 Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
04 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
05 Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ: Главная задача новой программы МВФ - пополнение резервов
НБУ: Главная задача новой программы МВФ - пополнение резервов
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
В ООН спрогнозировали, как вырастет население Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек
Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь