Сердечная недостаточность: главный признак

Новости шоу бизнеса: Американские ученые выяснили, что высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте связан с серьезной сердечной недостаточностью в будущем.

В исследовании приняли участие 2449 человек в молодом и среднем возрасте, пишет EurekAlert!

С помощью томографического сканирования специалисты оценили состояние кровеносных сосудов добровольцев. Особое внимание они обратили на уровень накопления в коронарных артериях кальцифицированных бляшек. Эти бляшки содержат не только кальций, но также жир и холестерин, поэтому повышенное содержание последнего в крови способствует сужению сосудов и уменьшению кровотока.

Показатель накопления бляшек (САС) оценивался на 15-м и 25-м году исследования, когда средний возраст участников уже достигал 50 лет.

При этом за десятилетие доля добровольцев с нулевым САС уменьшилась на 5%.

Повышение уровня кальцифицированных бляшек связывают с возрастом, повышением систолического артериального давления, содержанием холестерина, наличием сахарного диабета и курением.

Кроме того, оказалось, что при высоком САС наблюдается утолщение и увеличение размеров левого желудочка независимо от других факторов.

Эти изменения приводят к тому, что сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы качать кровь, следовательно, увеличивается риск сердечной недостаточности.