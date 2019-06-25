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Медики назвали последствия регулярного употребления кофе

Медики назвали последствия регулярного употребления кофе
04:01 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот напиток может вызывать настоящую зависимость.

Регулярное употребление кофе может вызвать возникновение зависимости. При отказе от напитка у людей развивается абстинентный синдром, выраженный перепадами настроения, сонливостью, мигренью.

Сведения предоставил Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения.

Исследование показало, что около 60% любителей кофе, привыкших выпивать чашку напитка по утрам, при резком отказе чувствуют снижение производительности труда, нервозность, головную боль.

Такие люди, как зависимые, хотят бросить все дела, чтобы найти чашку содержащего кофеин напитка. Аналогичная симптоматика характерна для граждан с алкогольной и наркотической тягой.

При употреблении больших доз кофе нарушается сердечный ритм, повышается давление, появляется бессонница, тошнота и рвота. Напиток не рекомендован лицам с повышенной психической возбудимостью, гипертензией, глаукомой, эпилепсией, заболеваниями сердца.

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Кофе, Зависимость, Вред кофе, Свойства кофе, Опасность кофе.
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