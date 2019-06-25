Стало известно, чем может быть полезно употребление черники

Новости шоу бизнеса: Эта ягода может оказать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и снизить риск диабета.

Диетологи провели исследование и выяснили полезные свойства черники.

Черника является полезной ягодой, пользующейся популярностью у людей, но специалисты из Великобритании и США решили выяснить, какими именно свойствами она обладает и для кого является наиболее полезной. Для этого научные работники провели исследование с участием 150 добровольцев.

Участников эксперимента разделили на две группы, и одна из них ежедневно получала по 150 грамм плодов, а второй, ставшей контрольной, выдавали заменяющий продукт со вкусом черники. Главным условием для участников являлось наличие у них диагноза метаболический синдром, являющийся предвестником диабета.

В результате эксперимента удалось установить, у членов первой группы риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 12-15%. Кроме того, ягода насыщена микроэлементами и витаминами, а также подходит в качестве профилактического средства, так как в ней в большом объёме содержатся антиоксиданты.