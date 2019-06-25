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Врачи рассказали об эффективности растительной диеты

Врачи рассказали об эффективности растительной диеты
15:32 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

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Медики заявили об эффективности растительной диеты, способствующей ремиссии болезни Крона. 

Специалисты обследовали мужчину в возрасте около 20 лет, ему ранее вынесли диагноз — болезнь Крона. На протяжении ряда лет пациент испытывал хроническую усталость, тошноту, страдал от сильных болей в животе из-за вздутия. После года лечения путем внутривенных инъекций, мужчине не стало легче, его состояние не достигло ремиссии. Вслед за этим молодой человек исключил из рациона продукты животного происхождения и обработанную еду.

На протяжении 40 дней больной питался фруктами, различными овощами, фасолью и хлебом цельнозернового помола. В итоге наступила полная ремиссия недуга. Врачи отметили полное заживление слизистой, при этом пациент смог прекратить прием лекарств. С тех пор он не сообщает о каких-либо рецидивах. Медики заявляют, что растительная пища богата клетчаткой, способствующей оздоровлению кишечника.

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Волокно впитывает здоровые бактерии, оказывающие защитные действия против заболевания, уменьшаются проблемы с пищеварением. Диеты, обогащенные белками растительного происхождения, могут эффективно помочь пациентам, страдающим болезнью Крона, отмечают специалисты.

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Здоровье, Диета, Растительная диета, Советы медиков.
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