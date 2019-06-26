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Недосып у мужчин: названы последствия

Недосып у мужчин: названы последствия
09:03 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Представителям сильного пола опасно для жизни спать меньше 6 часов.

Исследование показало, недосып увеличивает риск преждевременной смерти у мужчин в 4 раза. 

Сотрудники Университета Пенсильвании провели масштабное исследование, желая выяснить, насколько недосып может быть опасен для жизни мужчин и какие опасности для здоровья несет бессонница. Для этого ученые обследовали около 50 тысяч мужчин, следя за их жизненными показателями в течение 14 лет. Помимо фиксации данных во время обследования, часть участников эксперимента находилась на определенных этапах эксперимента под полным наблюдением в лабораторных условиях.

В результате научные работники получили данные, указывающие, что недостаток сна может стать причиной преждевременной смерти, повышая степень опасности в 4 раза.

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Специалисты констатируют, у мужчин, сталкивающихся с хроническим недосыпанием, риск умереть в молодом возрасте увеличивается до 51,1%, тогда как у тех, кто отдыхает в достаточном объеме, этот показатель не превышает 9,1%. В данном случае речь идет о 6-часовом сне, но даже 7-8 часов, проведенных в кровати, не всегда могут обеспечить достаточный отдых мужчине.

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Здоровье, Сон, Недосып, Советы медиков.
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