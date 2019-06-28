"Полезные" продукты питания: правда, которую нужно знать

1 Смузи Про фрукты все скажут, что это здоровая пища. С этой мыслью люди и покупают фруктовые напитки, считая их супер полезным продуктом питания. В составе ставших такими популярными в последнее время смузи, кроме фруктов, есть ещё обезжиренный йогурт. Это сочетание дает высокий гликемический индекс, а значит, они являются калорийными. Кроме этого, сама порция напитка получается чрезвычайно большой. В одной стандартной порции около 500 калорий.

2 Хлопья на завтрак Многие каши в процессе специальной обработки превращаются в хлопья, очень удобный, готовый к употреблению продукт. В результате обработки зерно теряет полезные вещества, витамины, белок. Вряд ли это можно назвать характеристиками полезного продукта. Некоторые диетологи называют мюсли "замаскированным десертом". Например, в 1 порции содержится 34,2 г сахара. Сахар и синтетические витамины не являются компонентами полезной пищи.

3 Овощные чипсы Овощные чипсы считаются здоровой альтернативой привычным соленым и ароматизированным чипсам. Но большинство овощных чипсов готовят из картофельной муки с хлопьями из замороженных и высушенных овощей для придания цвета. Они настолько же вредные, как и обыкновенные картофельные, а иногда даже содержат больше жира, натрия и калорий. К тому же, когда овощи проходят специальную обработку, многие витамины и полезные вещества разрушаются.

4 Соевое молоко Из-за неприятного аромата и вкуса в соевое молоко добавляют подсластители и искусственные ароматизаторы. Кроме того, что посевы часто обрабатывают химикатами, более 60% сои является генномодифицированной. Трудно говорить о здоровье после такой информации.

5 Диетическая кола Если употребляется слово "диетический", то в первую очередь подразумевается здоровье. Да, в диетической коле нет калорий, и те, кто сидит на диетах, пьют ее, не задумываясь о последствиях. Вот только диетическая кола не помогает сбросить вес, а совсем наоборот. В результате исследований при употреблении диетической колы риск получить ожирение оценивается в 200%. Но почему? Благодаря искусственным подсластителям. Мозг воспринимает их просто как сахар и начинается выработка инсулина. Кроме этого, подсластители стимулируют аппетит и мотивируют к употреблению других углеводов.

6 Зеленый чай в бутылках Должно быть это полезно! Правда заключатся в том, что в таком чае нет тех полезных веществ, которые свойственны свежезаваренному качественному зеленому чаю. Некоторые компании добавляют натрий и искусственные ингредиенты. Кроме этого, исследования показали, что и антиоксидантов в таком напитке практически нет. А вот сахар есть, иногда до 60 г в каждой бутылке, а это то же самое, что съесть три шоколадных пирожных.

7 Суши У суши всегда была сомнительная репутация. Некоторые считают, что это полезная пища, так как легко усваивается, содержит овощи, водоросли, сырую рыбу, и просто это очень вкусно. На Западе суши потеряли свой статус "полезной пищи" благодаря использованию майонеза, сливочных сыров, рафинированного белого риса, сахара и т.д. В обычном ролле содержится 350 калорий, что эквивалентно четырем кусочкам хлеба. Две порции Калифорнийских роллов, самых популярных в супермаркетах, составляют 740 калорий или 22 г сахара.

8 Рулеты с лавашами Лаваши не очень отличаются от хлеба. Они готовятся из муки высшего сорта, и в результате получается продукт с высоким гликемическим индексом. Еще одна проблема заключается в том, что люди наполняют лепешку сливочными, жирными и сладкими начинками с соусами. И можно сколько угодно успокаивать себя, что в начинке много разных овощей.

9 Нутелла Вкусное арахисовое масло, которое все знают как "Нутелла", считается идеальным продуктом для "полезного сбалансированного завтрака". Вот только, как и другие спреды, оно содержит 70% модифицированного пальмового масла и огромное количество сахара. Единственным полезным ингредиентом в "Нутелле" можно назвать арахис, но к сожалению его количество составляет всего 10% от всей массы продукта, остальное это жир и сахар.

10 Энергетические батончики То, что априори должно приносить пользу и насыщать организм энергией на весь день, состоит из сахара и жира. Некоторые энергетические батончики содержат более 350 калорий. Это обыкновенные конфеты, особенно по содержанию сахара. Например, в батончике "Сникерс" всего 250 калорий.

11 Обезжиренные продукты Соблазнительно выглядят продукты с маркировкой "обезжиренный", которые все воспринимают как некалорийный. Вот только если продукт не содержит жира, это не значит, что он полезный. Когда из продукта удаляют жир, то повышают уровень содержания натрия и сахара для усиления вкуса. Жира меньше, но количество калорий не меньше, чем у оригинального продукта. Возникает вопрос в целесообразности употребления обезжиренных продуктов.