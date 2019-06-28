"Полезные" продукты питания: правда, которую нужно знать

Смузи
Про фрукты все скажут, что это здоровая пища. С этой мыслью люди и покупают фруктовые напитки, считая их супер полезным продуктом питания. В составе ставших такими популярными в последнее время смузи, кроме фруктов, есть ещё обезжиренный йогурт. Это сочетание дает высокий гликемический индекс, а значит, они являются калорийными. Кроме этого, сама порция напитка получается чрезвычайно большой. В одной стандартной порции около 500 калорий.
Хлопья на завтрак
Многие каши в процессе специальной обработки превращаются в хлопья, очень удобный, готовый к употреблению продукт. В результате обработки зерно теряет полезные вещества, витамины, белок. Вряд ли это можно назвать характеристиками полезного продукта. Некоторые диетологи называют мюсли "замаскированным десертом". Например, в 1 порции содержится 34,2 г сахара. Сахар и синтетические витамины не являются компонентами полезной пищи.
Овощные чипсы
Овощные чипсы считаются здоровой альтернативой привычным соленым и ароматизированным чипсам. Но большинство овощных чипсов готовят из картофельной муки с хлопьями из замороженных и высушенных овощей для придания цвета. Они настолько же вредные, как и обыкновенные картофельные, а иногда даже содержат больше жира, натрия и калорий. К тому же, когда овощи проходят специальную обработку, многие витамины и полезные вещества разрушаются.
Соевое молоко
Из-за неприятного аромата и вкуса в соевое молоко добавляют подсластители и искусственные ароматизаторы. Кроме того, что посевы часто обрабатывают химикатами, более 60% сои является генномодифицированной. Трудно говорить о здоровье после такой информации.
Диетическая кола
Если употребляется слово "диетический", то в первую очередь подразумевается здоровье. Да, в диетической коле нет калорий, и те, кто сидит на диетах, пьют ее, не задумываясь о последствиях. Вот только диетическая кола не помогает сбросить вес, а совсем наоборот. В результате исследований при употреблении диетической колы риск получить ожирение оценивается в 200%. Но почему? Благодаря искусственным подсластителям. Мозг воспринимает их просто как сахар и начинается выработка инсулина. Кроме этого, подсластители стимулируют аппетит и мотивируют к употреблению других углеводов.
Зеленый чай в бутылках
Должно быть это полезно! Правда заключатся в том, что в таком чае нет тех полезных веществ, которые свойственны свежезаваренному качественному зеленому чаю. Некоторые компании добавляют натрий и искусственные ингредиенты. Кроме этого, исследования показали, что и антиоксидантов в таком напитке практически нет. А вот сахар есть, иногда до 60 г в каждой бутылке, а это то же самое, что съесть три шоколадных пирожных.
Суши
У суши всегда была сомнительная репутация. Некоторые считают, что это полезная пища, так как легко усваивается, содержит овощи, водоросли, сырую рыбу, и просто это очень вкусно. На Западе суши потеряли свой статус "полезной пищи" благодаря использованию майонеза, сливочных сыров, рафинированного белого риса, сахара и т.д. В обычном ролле содержится 350 калорий, что эквивалентно четырем кусочкам хлеба. Две порции Калифорнийских роллов, самых популярных в супермаркетах, составляют 740 калорий или 22 г сахара.
Рулеты с лавашами
Лаваши не очень отличаются от хлеба. Они готовятся из муки высшего сорта, и в результате получается продукт с высоким гликемическим индексом. Еще одна проблема заключается в том, что люди наполняют лепешку сливочными, жирными и сладкими начинками с соусами. И можно сколько угодно успокаивать себя, что в начинке много разных овощей.
Нутелла
Вкусное арахисовое масло, которое все знают как "Нутелла", считается идеальным продуктом для "полезного сбалансированного завтрака". Вот только, как и другие спреды, оно содержит 70% модифицированного пальмового масла и огромное количество сахара. Единственным полезным ингредиентом в "Нутелле" можно назвать арахис, но к сожалению его количество составляет всего 10% от всей массы продукта, остальное это жир и сахар.
Энергетические батончики
То, что априори должно приносить пользу и насыщать организм энергией на весь день, состоит из сахара и жира. Некоторые энергетические батончики содержат более 350 калорий. Это обыкновенные конфеты, особенно по содержанию сахара. Например, в батончике "Сникерс" всего 250 калорий.
Обезжиренные продукты
Соблазнительно выглядят продукты с маркировкой "обезжиренный", которые все воспринимают как некалорийный. Вот только если продукт не содержит жира, это не значит, что он полезный. Когда из продукта удаляют жир, то повышают уровень содержания натрия и сахара для усиления вкуса. Жира меньше, но количество калорий не меньше, чем у оригинального продукта. Возникает вопрос в целесообразности употребления обезжиренных продуктов.
Салаты
Если блюдо называется "салат", это еще не значит, что он полезное. Салат теряет свою ценность для здоровья, если для его приготовления используют высококалорийные ингредиенты. Например, при приготовлении салата из курицы и тунца используют майонез. Салат "Цезарь" автоматически воспринимается как полезное блюдо и очень популярную закуску в любом ресторане, но его готовят из неполезных ингредиентов: калорийные сухарики из белого хлеба, соль и другие потенциально вредные ингредиенты. Эта закуска содержит жир и калории. В двух столовых ложках салата содержится 163 калории и 17 г жира.