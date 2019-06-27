Чай с сахаром: основные причины отказа от сладких напитков

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали о трех причинах, которые мотивируют вас отказаться пить чай с сахаром.

Сахар сам по себе не несет никакой угрозы для человека, но иногда, когда его количество в рационе слишком большое, могут возникнуть различные заболевания или недомогания.

Во-первых, у вас стабилизируется вес. Оказывается, сахар вызывает повышение уровня аппетита. Если вы выпьете чай с сахаром, то обязательно захотите еще и съесть пончик, печеньку, бутерброд и так далее.

Во-вторых, в два раза эффективнее будет работать кишечник. Медики советуют заменить сахар на фрукты и овощи. Если не будет сахара в рационе, то ускорится метаболизм.

В-третьих, состояние кожи заметно улучшится. Первое, что исчезнет после того, как вы прекратите ежедневно пить чай с сахаром – уйдут черные точки и мелкие прыщи.