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Медики оценили безопасность безалкогольного пива

Медики оценили безопасность безалкогольного пива
10:48 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Также они оценили риски, связанные с распитием такого напитка перед поездкой за рулем.

Эксперты рассказали, насколько безопасно для человека употребление безалкогольного пива.

Хотя в безалкогольном пиве нет оборотов, запах после его распития остается не менее резкий, чем после обычного хмельного напитка. Сохраняется такой “аромат” порядка 40 минут, перебить его можно, пожевав кофейные зерна.

Кроме того, при прохождении алкотестера результаты могут оказаться неутешительными для водителя, поэтому в полиции не рекомендуют садиться за руль сразу после распития такого напитка. Притом чем больше его выпито, тем выше риски попасть в неприятную ситуацию.

Медики назвали последствия регулярного употребления кофе

По оценкам ученых, в безалкогольном пиве может содержаться порядка 0,5% алкоголя. В целом употребление такого напитка водителями безопасно, но только если соблюдать меру. Врачи же не считают, что безалкогольный аналог менее вредный, нежели реальный хмельной напиток, не рекомендовано он детям и беременным женщинам.

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Здоровье, Пиво, Напитки, Безалкогольное пиво, Советы медиков.
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