Стало известно, полезна ли вода во время еды

Новости шоу бизнеса: Ученые исследовали, полезна ли жидкость во время употребление еды.

Многие считают, что вода разбавляет ферменты и желудочную кислоту, что усложняет переваривание пищи.

Как известно, организм человека на 70% состоит из воды, поэтому ее нужно достаточно употреблять для поддержания здоровья. Ученые выяснили, что во время приема пищи в полости рта вырабатывается слюна, которая расщепляет еду.

Помимо этого, желудочный сок уничтожает бактерии, поступающие в организм, а в печень полезные вещества попадают с кровью. Эти факты говорят о том, что изменение среды органов на жидкую могут ухудшить их работу. Тем не менее, ученые не подтверждают данное предположение.

Майкл Пикко, доктор из клиники Мейо, рассказал, что вода способствует расщеплению пищи и организму легче усваивать витамины. Помимо этого, жидкость позитивно действует на работу кишечника, благодаря чему устраняются запоры. Эксперты советуют употреблять воду на протяжении дня, но во время еды выбирать теплую и в не больших количествах. Чтобы улучшить обмен веществ, воду рекомендуют пить за полчаса до приема пищи.