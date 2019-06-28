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Стало известно, полезна ли вода во время еды

Стало известно, полезна ли вода во время еды
12:27 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые исследовали, полезна ли жидкость во время употребление еды.

Многие считают, что вода разбавляет ферменты и желудочную кислоту, что усложняет переваривание пищи. 

Как известно, организм человека на 70% состоит из воды, поэтому ее нужно достаточно употреблять для поддержания здоровья. Ученые выяснили, что во время приема пищи в полости рта вырабатывается слюна, которая расщепляет еду.

Помимо этого, желудочный сок уничтожает бактерии, поступающие в организм, а в печень полезные вещества попадают с кровью. Эти факты говорят о том, что изменение среды органов на жидкую могут ухудшить их работу. Тем не менее, ученые не подтверждают данное предположение.

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Майкл Пикко, доктор из клиники Мейо, рассказал, что вода способствует расщеплению пищи и организму легче усваивать витамины. Помимо этого, жидкость позитивно действует на работу кишечника, благодаря чему устраняются запоры. Эксперты советуют употреблять воду на протяжении дня, но во время еды выбирать теплую и в не больших количествах. Чтобы улучшить обмен веществ, воду рекомендуют пить за полчаса до приема пищи.

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Вода, Здоровье, Еда, Польза воды, Советы медиков.
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