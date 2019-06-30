Эффективные упражнения, избавляющие от боли в шее

Новости шоу бизнеса: Комплекс упражнений для укрепления шейного отдела позвоночник.

Наилучшие средства, входящие в комплекс профилактики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника, — это массаж и лечебная гимнастика. Именно гимнастика играет главную роль. Специальные упражнения направлены на расслабление и приведение мышц в тонус, повышение их функциональности.

Комплекс упражнений для укрепления шейного отдела позвоночника

Исходное положение (ИП) - сидя на скамейке или на стуле, руки на коленях, ладони развернуты кверху, мышцы шеи расслаблены, голова слегка опущена. Повторять упражнения 8-10 раз.

Упражнение 1.

ИП - кисти к плечам. Круговые движения: 4 вперед, 4 назад.

Упражнение 2.

ИП - кисти к плечам. Подъем локтей вверх - вдох, опускаем - выдох.

Упражнение 3.

ИП - кисти к плечам. Отведение рук в стороны.

Упражнение 4.

ИП - пальцы в замок перед грудью. Подъем рук на вдохе. Опускание на выдохе.

Упражнение 5.

ИП - руки на коленях. Поочередный подъем плеч на вдохе. Опускание на выдохе.

Упражнение 6.

ИП - руки на коленях. Одновременное круговое вращение плечами.

Упражнение 7.

ИП - пальцы рук на плечах, локти разведены в сторону, спина выпрямлена. Статическое напряжение мышц верхнего плечевого пояса (10-15 раз).

Упражнение 8.

ИП - руки на поясе. При фиксированном туловище и выпрямленной спине подъем плеч (15-20 раз).

Упражнение 9.

ИП - руки на коленях. Медленные качательные движения головой в стороны (по 5-8 раз в каждую сторону).

Упражнение 10.

Руки на коленях. Максимальное сгибание и разгибание в шейном отделе. Каждое движение повторите 8-10 раз.

Упражнение 11.

Глаза закрыты, руки на коленях. Медленные круговые движения головой по 2 раза в каждую сторону (всего 4 серии).

Упражнение 12.

Руки на поясе. Вращательные движения плеч вперед и назад (всего 5-6 серий).

Упражнение 13.

Локти вдоль туловища. Руки сжаты в замок перед грудью. Выпрямляя руки, выворачивайте ладони наружу. Повторите упражнение 8-10 раз.

Упражнение 14.

Руки перед грудью сжаты в замок. Вращательные движения кистями (10-15 раз).