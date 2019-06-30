Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Бывший глава ЦРУ о войне на Донбассе: Это не замороженный конфликт
Бывший глава ЦРУ о войне на Донбассе: Это не замороженный конфликт
Гройсман: Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений
Гройсман: Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений
Гимнаст Радивилов завоевал бронзу Европейских игр
Гимнаст Радивилов завоевал бронзу Европейских игр
Иванка Трамп поразила шикарным образом на саммите G20
Иванка Трамп поразила шикарным образом на саммите G20

Невыносимая "апельсиновая корочка": как не допустить появление целлюлита

Невыносимая "апельсиновая корочка": как не допустить появление целлюлита
15:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Если вы пока не страдаете от целлюлита - вы либо еще слишком молоды, либо у вас хорошие гены.

Однако если эта проблема вам знакома, вот несколько советов, которые не только укрепят ваше здоровье, но и предотвратят формирование или дальнейшее развитие целлюлита.

Вставайте и двигайтесь как можно больше! Каждый день начинайте с энергичной зарядки, особенно если у вас сидячая работа. Бегайте, гуляйте, танцуйте, катайтесь на велосипеде или роликах, чтобы стимулировать циркуляцию крови в организме.

Особое внимание уделите области ниже талии (именно она чаще всего подвержена целлюлиту).

Начните регулярные занятия аэробикой. Чтобы поддерживать ваши мышцы в тонусе, регулярно выполняйте упражнения с поднятием грузов. Они действительно заставляют вас попотеть и убирает жир с бедер и ягодиц. Результат виден уже через 10 дней.

Можно ли похудеть с помощью картофеля: неожиданные факты
Можно ли похудеть с помощью картофеля: неожиданные фактыЧитать полностью

Пейте как можно больше воды. Она способствует выведению токсинов из организма.

Соблюдайте правильную, сбалансированную диету. Старайтесь потреблять цельную нерафинированную пищу. Снижайте количество рафинированных и чистых углеводов, содержащихся в белой муке, сахаре и сахарозаменителях, чипсах, пирожных, печенье, крекерах, попкорне, картофеле фри. Такие крахмало- и сахаросодержащие продукты могут привести к повышению веса и задержке жидкости в организме.

Бойтесь соленой пищи как чумы! Соль вызывает задержку воды в организме, из-за чего кожа может выглядеть опухшей и обрюзгшей. Это провоцирует появление целлюлита.

Любой ценой бросьте курить и обходите стороной места для курения. Курение ухудшает кровообращение. Из-за сигарет в вашу кровь попадает огромное количество вредных веществ.

Попробуйте заняться йогой. Если вы никогда не занимались по классу "йога для сильных", вы можете думать, что йога подходит для людей, которые не могут делать энергичных упражнений. Это утверждение далеко от истины. Люди, занимающиеся йогой, выполняют серии упражнений, укрепляющих ваши мышцы, используя вес собственного тела в качестве сопротивления. Йога заряжает организм энергией и растягивает мышцы, делая фигуру более подтянутой. Она улучшает координацию и прекрасно снимает стресс.

"Полезные" перекусы, которые пагубно влияют на фигуру

Чистите вашу кожу сухой щеткой. Эта замечательная техника помогает поддерживать в тонусе ваш организм, отшелушивать частички сухой кожи.

Сведите к минимуму потребление алкоголя и кофеина. Они вносят дополнительные токсины в ваш организм и лишают его многих питательных веществ, которые являются основой для здоровой кожи.

Сохраняйте свой вес в нормальных для здоровья пределах. Лишний вес также приводит к целлюлиту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Диета, Целлюлит, Апельсиновая корочка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
05 Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В территориальных громадах Украины сегодня выборы
В территориальных громадах Украины сегодня выборы
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Пограничники отчитались о трафике через КПВВ Донбасса
Пограничники отчитались о трафике через КПВВ Донбасса
YouTube добавил новую функцию, которая скрывает нежелательный контент
YouTube добавил новую функцию, которая скрывает нежелательный контент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь