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Этот доступный овощ помогает побороть целлюлит

Этот доступный овощ помогает побороть целлюлит
02:34 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали, чем полезны помидоры.

Чтобы избавиться от целлюлита, достаточно на постоянной основе ввести в свой рацион один доступный овощ, утверждают специалисты. В благом деле избавления от целлюлита всем желающим поможет обычный помидор, утверждают эксперты.

Более того, томаты не только помогут распрощаться с целлюлитом, но и станут препятствовать образованию нелюбимой многими “апельсиновой корки”.

Все дело в том, что в помидорах много клетчатки, цинка, витаминов и магния. Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять до пятисот граммов томатов. Помимо томатов уделять внимание и другим сезонным овощам.

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Напомним, для достижения требуемого эффекта необходимо соблюдать ряд условий. Из меню нужно будет исключить фаст-фуд, сладости, сдобу. Не стоит забывать и о физических упражнениях.

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Все по теме:

Помидоры, Целлюлит, Овощи, польза помидоров, Свойства помидоров, Овощи помогают побороть целлюлит.
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