Скачать
Вторник, 02.07.2019
Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
По делу о хищении средств "Нафтогаза" в Швейцарии заблокировали 60 млн франков
В Швейцарии заблокировали 60 млн франков по делу "Нафтогаза"
В Генке рассказали о будущем Малиновского
В Генке рассказали о будущем Малиновского
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото

Отказ от этих продуктов снижает риск диабета

Отказ от этих продуктов снижает риск диабета
12:40 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Все больше исследований показывают, что мясо и рыба не так полезны, как считалось ранее.

Ученые из Германии пришли к выводу, что отказ не только от мяса, но и рыбы снижает риск диабета. Это связано с незаменимой аминокислотой — метионин.

Теперь диетологи обнаружили новую связь: отказ от данных продуктов может снизить риск диабета. Говядина, баранина и оленина, обработанные пищевые изделия и колбаса, были классифицированы как канцерогенные в 2015 году ВОЗ. Известно и то, что морепродукты содержат тяжелые металлы, что также несет в себе риски для здоровья.

В предыдущих научных работах ученые обнаружили, что мыши, которые получали пищу с низким содержанием белка, имели лучшие уровни сахара в крови. Теперь эксперты предоставили подопытным грызунам низкокалорийную пищу. Текущие результаты показали, что уменьшение единственной аминокислоты (метионин), уже положительно повлияло на чувствительность к инсулину у представителей фауны.

Будьте осторожны: продукты, повышающие риск развития камней в почках

В будущем исследовательская группа планирует провести дальнейшие исследования с веганами, чтобы предоставить дополнительные доказательства возможного участия аминокислоты в развитии диабета 2 типа. Стоит учитывать и то, что она важна для организма, так как не вырабатывает им самостоятельно. Метионин служит строительным материалом для белка, способствует образованию нейротрансмиттеров и гормонов и участвует во многих важных функциях тела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Мясо, Рыба, Диабет, Мясные продукты, Советы медиков, Мясо и рыба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
02 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
04 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
05 Antutu составил рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода на 2 июля: Украину накроют дожди с грозами
Официальный курс валют от НБУ на 2 июля: гривна держится на уровне 26,21/дол
Официальный курс валют от НБУ на 2 июля
В Украине из-за непогоды 1-2 июля обесточен 601 населенный пункт
В Украине из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт
Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда
Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь