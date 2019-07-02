Отказ от этих продуктов снижает риск диабета

Новости шоу бизнеса: Все больше исследований показывают, что мясо и рыба не так полезны, как считалось ранее.

Ученые из Германии пришли к выводу, что отказ не только от мяса, но и рыбы снижает риск диабета. Это связано с незаменимой аминокислотой — метионин.

Теперь диетологи обнаружили новую связь: отказ от данных продуктов может снизить риск диабета. Говядина, баранина и оленина, обработанные пищевые изделия и колбаса, были классифицированы как канцерогенные в 2015 году ВОЗ. Известно и то, что морепродукты содержат тяжелые металлы, что также несет в себе риски для здоровья.

В предыдущих научных работах ученые обнаружили, что мыши, которые получали пищу с низким содержанием белка, имели лучшие уровни сахара в крови. Теперь эксперты предоставили подопытным грызунам низкокалорийную пищу. Текущие результаты показали, что уменьшение единственной аминокислоты (метионин), уже положительно повлияло на чувствительность к инсулину у представителей фауны.

В будущем исследовательская группа планирует провести дальнейшие исследования с веганами, чтобы предоставить дополнительные доказательства возможного участия аминокислоты в развитии диабета 2 типа. Стоит учитывать и то, что она важна для организма, так как не вырабатывает им самостоятельно. Метионин служит строительным материалом для белка, способствует образованию нейротрансмиттеров и гормонов и участвует во многих важных функциях тела.