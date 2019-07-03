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Стало известно, что черешня полезна, но не для всех

Стало известно, что черешня полезна, но не для всех
08:56 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: О полезных свойствах черешни на страницах печати высказалась диетолог Елена Соломатина.

Черешня очень богата полезными микроэлементами, в том числе укрепляющими сердце. Но если имеются проблемы с проходимостью кишечника, от ягоды лучше отказаться.

В частности, отметила специалист, черешня благотворно влияет на иммунную систему, а ее регулярное потребление повышает защищенность организма от возникновения проблем с сердцем и сосудами. В черешне содержится большое количество пектинов, являющихся растворимой клетчаткой – чистильщиком организма. Благодаря клетчатке в ягодах черешни из организма активнее выводятся токсины, излишки желчных кислот, радионуклиды, вредные бактерии.

Из полезных микроэлементов, входящих в состав черешни, диетолог выделила витамины группы В, железо, фосфор, кальций, а также высокую концентрацию антиоксидантов, замедляющих процесс старения организма. Также в ягодах черешни много каротиноидов — предшественников витамина А, которые улучшают состояние кожи, волос и органов зрения, повышают качество нейронной проводимости в клетках нервной системы.

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Диетолог отметила, что у черешни практически нет противопоказаний.

Тем не менее, есть категория лиц, которым придется исключить черешню совсем, либо в значительной степени ограничить ее употребление. В эту категорию входят лица, у которых есть проблемы с проходимостью кишечника, сообщила Соломатина.

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Здоровье, Фрукты, Черешни, Советы медиков, Польза черешни.
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