Темнеют зубы у детей: возможные причины

За зубами необходимо следить с раннего детства, иначе проблемы с зубами будут на протяжении всей жизни.
Стоматолог Юлия Селютина отмечает: точную причину потемнения зубов может определить только врач.
Возможные причины потемнения зубов
1. Налет
Появиться он может:
2. Кариес
Зубы могут потемнеть из-за кариеса.
3. Гипоплазия молочных зубов
Это недоразвитие эмали, которое связано с проблемами со здоровьем матери в первый триместр беременности (если речь идет о молочных зубах) или ребенка в первые три года жизни (если речь идет о постоянные зубы).
4. Последствия серебрения зубов
Это методика лечения кариеса. На зуб наносится специальный раствор с серебром, его покрытие имеет дезинфицирующее и антисептические свойства. Но зубы от этого чернеют.
Поэтому если родители заметили потемнение зубов у ребенка, то стоит не паниковать и обратиться к врачу.