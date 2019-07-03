Темнеют зубы у детей: возможные причины

Новости шоу бизнеса: Многие родители считают, что за молочными зубами не нужен особый уход в отличие от коренных, однако, это совсем не так.

За зубами необходимо следить с раннего детства, иначе проблемы с зубами будут на протяжении всей жизни.

Стоматолог Юлия Селютина отмечает: точную причину потемнения зубов может определить только врач.

Возможные причины потемнения зубов

1. Налет

Появиться он может:

от пищевых красителей;

после приема антибиотиков;

после приема препаратов железа;

через повышенное содержание железа в водопроводной воде (даже если вы ее отфильтровали или используете для приготовления пищи);

из-за возможных проблем с желудочно-кишечного тракта.

2. Кариес

Зубы могут потемнеть из-за кариеса.

3. Гипоплазия молочных зубов

Это недоразвитие эмали, которое связано с проблемами со здоровьем матери в первый триместр беременности (если речь идет о молочных зубах) или ребенка в первые три года жизни (если речь идет о постоянные зубы).

4. Последствия серебрения зубов

Это методика лечения кариеса. На зуб наносится специальный раствор с серебром, его покрытие имеет дезинфицирующее и антисептические свойства. Но зубы от этого чернеют.

Поэтому если родители заметили потемнение зубов у ребенка, то стоит не паниковать и обратиться к врачу.