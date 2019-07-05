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Неожиданный фактор, ускоряющий старение кожи

Неожиданный фактор, ускоряющий старение кожи
14:05 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что при столь интенсивном "общении" с гаджетами необходимо принять дополнительные меры для защиты кожи от преждевременного старения.

Синий свет, испускаемый экранами смартфонов, проникает в глубокие слои кожи и провоцирует деструктивные процессы, ведущие к ее старению, утверждают эксперты.

На страницах британского издания The Sun специалисты выступили с призывом не делать селфи и в принципе не проводить много времени, глядя в экран телефона.

"Синий свет от дисплеев смартфонов вызывает старение кожи быстрее, чем считалось ранее", — заявила косметолог Сьюзен Майу.

По словам ученого, синий свет, исходящий от экранов смартфонов, проникает в дерму — слой кожи, где образуются гиалуроновая кислота, а также коллаген и эластин, белки, от концентрации которых зависит гладкость, эластичность и упругость кожи. Под воздействием света процесс синтеза этих веществ нарушается, так как дерма становится более тонкой и хрупкой, сообщила косметолог.

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Эксперты отмечают, что порядка 25% людей в возрасте от 18 до 34 лет пользуются телефоном по семь часов в день. В первую очередь они считают очень важным поддерживать нормальный уровень витамина С, которые обладает свойствами мощного антиоксиданта, способного нейтрализовать вредные для кожи компоненты.

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Здоровье, Кожа, Кожа лица, Старение кожи, Советы медиков.
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