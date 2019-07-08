ТОП 3 лучших напитка для понижения кровяного давления

Новости шоу бизнеса: Как выяснилось, долгосрочное употребление зеленого чая приводит к улучшению показателей АД, черный чай оказался вторым в списке.

Медики из Великобритании представили вниманию 3 самых лучших напитка для понижения кровяного давления. Доводы экспертов опубликовало зарубежное издание Express.

Высокое кровяное давление может увеличить риск серьезных проблем, включая сердечные приступы и инсульты. Эксперты советуют ограничить потребление соли и добавить в рацион больше фруктов и овощей. Как показали исследования, три напитка не менее успешно справляются с данной задачей. Ученые проанализировали 25 рандомизированных контролируемых испытаний, которые являются золотым стандартом научных исследований, чтобы выявить связь между различными типами чая и гипертонией.

Неоднократно было доказано, что регулярный прием нескольких видов пробиотических бактерий способствует нормализации кровяного давления, в связи чем напиток из чайного гриба признан идеальным в этом отношении. Другие примеры ферментированных продуктов включают в себя: натуральный йогурт, кимчи, мисо и темпе.

Понизить риск гипертонии поможет и свекольный сок, что объясняется большим количество содержания в нем химических веществ, которые содержатся и в зеленых листовых овощах, таких, как капуста.

Врачи не советуют отваривать или жарить овощи, а пить их именно в виде сока, так как эффект от термообработки теряется. Не менее важно делать упор на физическую активность для минимизации рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.