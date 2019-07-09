Стало известно, какие преимущества дает употребление ягод

Новости шоу бизнеса: Среди полезных свойств: влияние на сердечно-сосудистую систему и иммунитет.

Ученые из Германии рассказали о преимуществах, связанных с употреблением ягод.

Еще несколько лет назад ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения заявили, что употребление клубники или черники раз в неделю снижает риск сердечного приступа в среднем на треть. Работа экспертов из Бостона также подтвердила, что добавление в рацион двух видов данного продукта улучшает память в долгосрочной перспективе. Однако однозначной причинно-следственной связи с помощью таких наблюдательных исследований не доказано.

По мнению экспертов, оздоровительные эффекты ягод обусловлены, прежде всего, их высоким содержанием фитохимических веществ, так называемых биофлавоноидов. Они встречаются во многих растениях, придавая цветкам и фруктам интенсивную красную, фиолетовую или синюю окраску. Доказано, что данные натуральные соединения имеют противовоспалительные и защитные свойства. Особенно полезными в группе являются антоцианы, обладающие антиоксидантным действием. Они защищают от повреждения свободными радикалами и способны восстанавливать уже поврежденные клетки организма. Это касается больше темных сортов.

"В принципе, все съедобные ягоды полезны. Черника укрепляет иммунную систему и снижает уровень липидов в крови. Клубника содержит много витамина С, даже больше, чем в апельсинах. Кроме того, в них высокое содержание фолиевой кислоты, железа, кальция, калия и магния. Также ежевика богата витаминами. Она отличается и высоким содержанием Mg, Ca и K. Чай из листьев ягоды помогает при желудочно-кишечных заболеваниях. Не менее полезны: клюква, облепиха, арония, ягоды асаи и барбадосская вишня", — отметили ученые.