Официальный факт: алкоголь является опасным для нашего здоровья

Новости шоу бизнеса: Алкоголь официально признали опаснее тяжелых наркотиков.

Глобальная комиссия по наркополитике опубликовала доклад, в котором призвала пересмотреть классификацию наркотических веществ ООН, одобренную еще полвека назад. Алкоголь оказался на первом месте потенциального вреда для окружения. Именно под воздействием алкоголя чаще всего случаются случаи насилия и убийств.

Ученые пришли к выводу, что самым опасным для общества является спиртное. Алкогольные напитки опередили героин и крэк. Об этом сообщают в докладе "Global Commission on Drug Policy".

Этот вывод опирается на исследования британских ученых, которые оценили вредные вещества по 16 критериям. Девять критериев касались ущерба, наносимого потребителю употреблением конкретного вещества, а семь других критериев – вреда для окружающих.

Как утверждают авторы доклада, классификация наркотических веществ морально устарела. По их словам, законодательные барьеры в этой сфере привели к тому, что 83% населения планеты не имеют доступа к опиоидным обезболивающим. Также в докладе говорится об опасности алкоголя и табака, однако они не запрещены законом.

Стоит отметить, что лидерами по степени вреда для здоровья самих потребителей среди вредных веществ стали крэк, героин и метамфетамин, а табак находится на шестом месте.

В составе организации Global Commission on Drug Policy множество известных общественных деятелей и политиков: Ричард Брэнсон, президент Польши Александр Квасьневский, премьер-министры Новой Зеландии и Греции – Хелен Кларк и Георгиос Папандреу, а также президент Португалии Жоржа Сампайо. Они активно выступают за либерализацию наркополитики в мире.