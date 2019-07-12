Ошибки на беговых дорожках: советы по правильному занятию

Новости шоу бизнеса: Занятия на беговой дорожке очень многим новичкам в спортзале кажутся довольно простыми и не требующими соблюдения каких-то правил.

Однако эксперты в области фитнеса из США назвали некоторые ошибки, чаще всего совершаемые во время подобных тренировок.

Если вы впервые встаете на беговую дорожку, то самым главным будет соблюдение медленной скорости. К сожалению, большинство новичков предпочитает поставить скорость чуть ли не на максимум, вместо того, чтобы начинать с медленного темпа, который повышается постепенно. Это одна из наиболее распространённых ошибок, совершаемая почти всеми людьми. Очень часто новички предпочитают осуществлять длительные забеги на очень большой скорости, что и приводит к перегрузкам.

В реальности, на начальном этапе тренировок первые пару километров необходимо преодолевать в медленном темпе, чтобы организм привык к этим нагрузкам. Они также помогут приспособиться к ритму бега. Всё это способствует повышению эффективности тренировок. Еще одной распространенный ошибкой, которую часто совершают во время занятий на беговых дорожках, является наклон вперед во время бега. В результате, человек просто увеличивает давление на суставы, что грозит их воспалениями и травмами. Очень важно во время этого бега держать верхнюю половину тела в расслабленном состоянии, соблюдая правильную осанку.

Ни в коем случае нельзя удерживать дыхание во время бега, надо дышать в нормальном темпе, а затем плавно увеличивать ритм дыхания по мере роста скорости бега. Если же вы бежите слишком быстро, а верхняя половина туловища не расслаблена, то это может оказать дополнительное давление на организм и нарушить баланс. Помните о важности увлажнения во время интенсивных занятий на беговых дорожках, не забывайте пить воду и не пытайтесь поставить спортивные рекорды, особенно если вы к этому пока не подготовлены.