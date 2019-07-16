Стало известно, как снять головную боль без лекарств

Новости шоу бизнеса: Врач-реабилитолог дал советы о том, какие действия помогут вернуть хорошее самочувствие.

Справиться с головной болью без лекарств помогает самомассаж.

Массаж висков. По словам врача, для начала следует немного погреть руки под теплой водой. Затем, приставив пальцы к вискам, нужно начать массажировать их мягкими круговыми движениями, плавно переходя к верхней части лба. В завершение круговыми движениями помассируйте затылок.

Расслабление глубинных мышц. Оно также позволяет снять головную боль, если под рукой нет анальгетиков. Чтобы избавить глубинные мышцы от напряжения, нужно выполнять наклоны головы по специальной технике:

Разминка шеи. Начинать нужно с задней поверхности, массируя мышцы движения в направлении снизу вверх.

Гимнастика для плеч. Нужно сесть на стул, расслабиться, опустить плечи. Затем следует совершать круговые движения плечами, задействовав лопатки. Плечи должны полностью опускаться при движении, а шея – слегка тянуться ввысь.

Если самопомощь не помогла и боль сохранилась с прежней интенсивностью, врач посоветовал обратиться за помощью к специалистам.