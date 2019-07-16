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Медики назвали 3 синдрома, которые сигналят о разрушении печени

Медики назвали 3 синдрома, которые сигналят о разрушении печени
13:54 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Медики назвали комплекс симптомов, являющихся сигналами организма о разрушении печени.

По оценкам специалистов, от болезней печени на сегодня могут страдать до 30% взрослых людей. 

Астеновегетативный синдром. Симптомы, указывающие на больную печень, могут напоминать простуду. Человека одолевает слабость, он ощущает упадок тонуса и сил в обстоятельствах к тому не располагающих. Также может повышаться температура.

Кроме того, данный синдром подразумевает неврологические проявления – у человека возрастает раздражительность и учащаются головные боли. Специалисты отмечают, что повреждение печени негативно сказываются на состоянии нервной системы. В таких случаях нередки моменты странностей в поведении, почти детской капризности у взрослых людей.

Диспептический синдром. Для него характерна пропажа аппетита, запоры, чередующиеся с расстройствами желудка. Также человек может чувствовать вздутие живота, тошноту, участившуюся отрыжку, горечь во рту. К этим признакам может добавиться ноющая боль и ощущение тяжести с правой стороны.

В дополнение о происходящем в печени разрушительном процессе может сигналить кожа, которой становится свойственно бледнеть или приобретать желтоватый оттенок. Еще может возникать сильный зуд и другие признаки, напоминающие аллергию.

Геморрагический синдром. Со временем по мере развития болезней печени формируется геморрагический комплекс симптомов. Он включает в себя кровоточивость десен, кровотечения из носа (в запущенных случаях могут возникать кишечные и желудочные кровотечения). 

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Возникает необъяснимая потеря веса. Человек замечает у себя синяки, не понимая, как мог их получить. У него может начать расти живот, появляется отечность — в ногах, на лице.

Когда печень перестает справляться с выведением токсинов, развивается энцефалопатия.

"Обнаружив данные признаки, следует, не откладывая времени, обратиться к врачу. На ранних стадиях заболевания печени успешно лечатся", — сообщили научные специалисты.

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Здоровье, Печень, Советы медиков, Болезнь печени.
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