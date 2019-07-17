Стало известно, чем полезна для здоровья ночная ванна

Очень полезно для кожи. Теплая ванна перед сном делает кожу более мягкой и сияющей, она смывает все микробы и бактерии с тела и уменьшает выраженность проблем с кожей.

Повышает качество сна. Утренний душ пробуждает нас и дарит ощущение свежести, но для ночной сонливости нам требуется вечерний душ, а лучше — ванна.

Снижает уровень стресса. Прием ванны — это очень расслабляющее занятие, что полезно после напряженного трудового дня. Ванна успокаивает не только мозг, но и все тело. Добавьте в нее некоторое количество эфирных масел.

Регулирует артериальное давление . Прием ванны по ночам снижает артериальное давление. В течение дня наш организм генерирует тепло, из-за чего температура к вечеру вырастает. Очень важно в этой связи принимать ванны.

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Предотвращает аллергические реакции. Существуют самые разные аллергии на внешние раздражители вроде пыли, шерсти животных или пыльцы. Этим людям необходимо принимать ванну сразу после возвращения с улицы домой для того, чтобы с кожи аллергены не передались на постель.

Иногда прием теплой ванны в позднее время может оказать положительное воздействие на наше здоровье и внешний вид.