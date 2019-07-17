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Медики рассказали, в каких случаях вредно есть абрикосы

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Медики рассказали, в каких случаях вредно есть абрикосы
12:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Несмотря на свой вкус и витамины, абрикосы также способны нанести вред при определенных нарушениях в организме.

  • 1

    Натощак. Абрикосы вредно есть на пустой желудок Фруктовые кислоты могут вызывать раздражение в желудке, а содержащийся сахар – провоцировать резкий рост концентрации инсулина, после которого наступит такое же резкое снижение, что неблагоприятно отражается на работе многих органов.

  • 2

    Заболевания щитовидной железы. Эксперты также отмечают, что абрикосы не нужно употреблять при сниженной функции щитовидной железы. Каротин, содержащийся в плодах, у людей с такими патологиями не усваивается, и организм не получает нужный ему витамин А. При панкреатите специалисты советуют исключить абрикосы из рациона.

  • 3

    Болезни желудочно-кишечного тракта. Абрикосы опасны для людей с заболеваниями ЖКТ. Свежие плоды могут навредить при остром гастрите с высокой кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

  • 4

    Болезни печени. При заболеваниях печени, в частности, при гепатите, не стоит злоупотреблять абрикосами, отмечают врачи.

     

  • 5

    Грозят диареей и снижением давления. Не стоит есть сразу много абрикосов. Чрезмерное употребление этих фруктов может навредить, вызвать диарею, в результате организм потеряет важные для себя минеральные вещества. Также излишнее количество съеденных абрикосов может вызвать головокружение, учащение сердцебиения и понижение артериального давления.

  • 6

    Осторожнее с косточками. Горькие косточки абрикоса способны стать причиной сильного отравления. Содержащийся в них компонент гликозид амигдалин, расщепляясь в кишечнике, образует токсин – синильную кислоту. Если содержимое косточек сладкое на вкус, то есть их можно, но не более 20 грамм в сутки.

    Ближе к середине июля в продаже появляется много абрикосов.

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Фрукты, Абрикос, Щитовидка, Здоровие.
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