Этот фрукт содержит вещество, помогающее наращивать мышцы

Новости шоу бизнеса: На фоне укрепления и роста мышц оздоровляются другие процессы в организме – в частности, улучшается чувствительность к инсулину и сокращается жировая масса.

Кожура яблок содержит урсоловую кислоту. Данное вещество стимулирует рост мышц, о чем свидетельствует исследование ученых из США.

Согласно данным, которые были получены исследователями из Университета Айовы, яблочная кожура может быть эффективным средством профилактики ожирения и преждевременного старения – все благодаря тому, что она помогает укрепить и даже нарастить мышцы.

В ходе своего исследования ученые занимались поиском средства для борьбы с мышечной атрофией. Они изучали гены больных атрофией людей, ответственные за мускульную активность. Проводя испытания с разными субстанциями, специалисты обнаружил, что урсоловая кислота способствует "перепрограммированию" генов, вызывающих мышечную атрофию и откладывание жира. Под ее влиянием вместо ослабления мышечной массы гены, наоборот, начинают содействовать ее развитию.

"Урсоловая кислота ускоряет рост мышц до 15 процентов, более чем наполовину уменьшает жировые отложения и снижает уровень сахара и холестерина в крови", — констатировали авторы работы.

Ученые отмечают, что концентрация данного вещества особенно значительна в яблочной кожуре. Неудивительно, что предварительные исследования не раз подтверждали способность яблок давать эффект похудения при регулярном потреблении.