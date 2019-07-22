Медики рассказали, чем может быть опасен воздух в квартире

Новости шоу бизнеса: Пребывание в помещении с загрязненным воздухом может вызывать разные проблемы со здоровьем.

Воздух в обычной городской квартире может быть насыщен химическими веществами, выделяемыми отделочными материалами, либо мебелью.

В ведомстве рассказали, что в воздух квартир способны проникать испарения от штукатурки, шпаклевки, краски, обоев, ламината, паркета. Кроме того, химикаты выделяют бетон, перекрытия и утеплитель, используемые в конструкции домов. Также воздух в квартире может загрязнять мебель, изготовленная с применением ДСП/ДВП, а также других материалов из синтетических полимеров. По словам экспертов, такая мебель может выделять в воздух микрочастицы фенола, стирола, формальдегида.

Повышенная влажность при плохой вентиляции также может делать воздух в квартире небезопасным для ее обитателей, поскольку способствует появлению плесени на стенах и накоплению углекислого газа. Вдобавок в воздухе могут находиться бактерии золотистого стафилококка. Бактерии золотистого стафилококка переносятся людьми на коже и слизистых, а также бывают в вентиляции. Возбудитель может никак себя не проявлять, но в некоторых случаях, например, при ослаблении иммунитета у человека, способен вызывать кожные инфекции, пневмонию, менингит, остеомиелит.

Периодическая аллергия, першение в горле, слезоточивость, проблемы с ночным сном – все это может говорить о том, что человек подвергает воздействию воздуха, насыщенного химикатами или патогенными микроорганизмами. Такое можно предположить, если самочувствие заметно ухудшается дома, но на улице и на работе проблем не возникает.

"Постоянное пребывание в помещении с загрязненным воздухом может вызвать проблемы с дыханием, спровоцировать развитие астмы, снизить легочную функцию и привести к болезням легких. Наибольшее беспокойство медиков вызывают находящиеся в воздухе твердые частицы, окись углерода, озон, двуокись азота и двуокись серы", — рассказали специалисты.

Также в ведомстве добавили, что концентрацию загрязняющих веществ в воздухе внутри помещений можно определить при помощи газовых анализаторов, либо можно заказать исследование специалистам в одном из аккредитованных испытательных лабораторных центров.