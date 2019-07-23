Выборы в Верховную Рауду Украины
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Вторник, 23.07.2019
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Медики назвали самые полезные свежевыжатые соки

Медики назвали самые полезные свежевыжатые соки
01:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Натуральные соки запускают в организме механизмы очищения.

Витаминные фреши помогут вам обрести крепкое здоровье, прекрасное самочувствие и легкость. Предлагаем список самых полезных миксов:

Морковь + Имбирь + Яблоко. Укрепляет иммунитет и способствует потере лишних килограммов.

Яблоко + Огурец + Сельдерей. Снижает рис онкологических заболеваний, уменьшает уровень холестерина в крови и помогает от головной боли.

Помидор + Морковь + Яблоко. Улучшает цвет кожи и устраняет неприятный запах изо рта.

Морковь + Яблоко + Болгарский перец. Благодаря высокому содержанию клетчатки этот микс помогает наладить пищеварение и дарит коже сияющий вид.

Апельсин + Имбирь + Огурец. Снижает температуру и насыщает организм влагой.

Ананас + Яблоко + Арбуз. Выводит лишние соли, полезен для печени и почек.

Яблоко + Огурец + Киви. Улучшает цвет и увлажненность кожи.

Груша + Банан. Обеспечивает организм калием, полезным для сердца и сосудов.

Морковь + Яблоко + Груша + Манго. Снижает артериальное давление, выводит токсины и обладает согревающим эффектом.

Грейпфрут + Апельсин + Мандарин + Лайм + Гранат. Благодаря высокому содержанию витамина С укрепляет иммунитет.

Сельдерей + Ананас + Имбирь + Морковь. Этот освежающий напиток способен сжигать жир.

Яблоко + Апельсины + Ягоды. Богат антиоксидантами, восполняет дефицит витамина С в организме.

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Соки, Натуральные соки, Полезные свежевыжатые соки.
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