Названы 8 овощей, которые нужно есть чаще

Лук. Сырой или маринованный лук, по словам специалистов, содержат много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений, вызываемых действием свободных радикалов, и тем самым улучшают иммунитет, повышают устойчивость к раковым клеткам.

Кукуруза. Медики советуют есть ее чаще, прежде всего, пожилым людям. Имеющиеся данные говорят о том, что антиоксидант лютеин, которым богата кукуруза, препятствует развитию возрастной слепоты.

Брокколи. Этот овощ содержит в своем составе специфические вещества, способствующие уничтожению клеток рака. В частности, вещество сульфорафан. Имеющиеся данные позволяют предположить, что этот компонент способствует уничтожению клеток рака молочной железы и рака мочевого пузыря, а также обладает способностью подавлять рост уже имеющихся опухолей.

Шпинат. Специалисты его ценят за обилие каротиноидав — антиоксидантов, которые важны для хорошего состояния органов зрения и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, главной причины слепоты в пожилом возрасте.

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Свекла. Полезные свойства свеклы сохраняются даже после варки и жарки. Содержание в свекле определенного соотношения натрия и кальция обеспечивает нормальную циркуляцию крови, кровеносная система становится лучше защищенной от негативного процесса затвердения сосудистой ткани, а также от повышения артериального давления.

Питание должно быть разнообразным, тогда оно будет приносить удовольствие, а организм будет получать свою пользу от каждого натурального продукта. Но некоторые продукты будут особенно полезными, их нужно употреблять в пищу каждый день, даже на диете.