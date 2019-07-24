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Названы 8 овощей, которые нужно есть чаще

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Названы 8 овощей, которые нужно есть чаще
13:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Их употребление, конечно, не панацея от всех болезней, но все же помогает сделать организм более стойким к разным недугам.

  • 1

    Лук. Сырой или маринованный лук, по словам специалистов, содержат много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений, вызываемых действием свободных радикалов, и тем самым улучшают иммунитет, повышают устойчивость к раковым клеткам.

  • 2

    Кукуруза. Медики советуют есть ее чаще, прежде всего, пожилым людям. Имеющиеся данные говорят о том, что антиоксидант лютеин, которым богата кукуруза, препятствует развитию возрастной слепоты.

  • 3

    Горох. Употребление гороха помогают снизить риск развития рака желудка.

  • 4

    Капуста. Обычная белокочанная капуста – богатейший источник витамина С, потребление которого существенно снижает уровень «плохого» холестерина и защищает от развития болезней сердца.

  • 5

    Брокколи. Этот овощ содержит в своем составе специфические вещества, способствующие уничтожению клеток рака. В частности, вещество сульфорафан. Имеющиеся данные позволяют предположить, что этот компонент способствует уничтожению клеток рака молочной железы и рака мочевого пузыря, а также обладает способностью подавлять рост уже имеющихся опухолей.

  • 6

    Красный перец. Один такой перец среднего размера содержится 150% дневной нормы витамина С, незаменимого для предотвращения развития атеросклероза.

  • 7

    Шпинат. Специалисты его ценят за обилие каротиноидав — антиоксидантов, которые важны для хорошего состояния органов зрения и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, главной причины слепоты в пожилом возрасте.

  • 8

    Свекла. Полезные свойства свеклы сохраняются даже после варки и жарки. Содержание в свекле определенного соотношения натрия и кальция обеспечивает нормальную циркуляцию крови, кровеносная система становится лучше защищенной от негативного процесса затвердения сосудистой ткани, а также от повышения артериального давления.

    Питание должно быть разнообразным, тогда оно будет приносить удовольствие, а организм будет получать свою пользу от каждого натурального продукта. Но некоторые продукты будут особенно полезными, их нужно употреблять в пищу каждый день, даже на диете.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Овощи, Правильное питание, Советы медиков.
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