Назван продукт, который негативно влияет на организм диабетиков

Новости шоу бизнеса: Некоторые популярные продукты могут нанести организму больного вред, поэтому их стоит исключить из рациона

Ученые рассказали, что диабет второго типа развивается, когда поджелудочная железа перестает вырабатывать нужный объем инсулина. .Эксперты отмечают, что особую опасность может нести заправка для салатов.

Диабет второго типа тесно связан с плохим семейным анамнезом, физической активностью, избыточным весом. При выборе продуктов питания пациенты должны сохранять бдительность.

Большой ошибкой станет использование салатной заправки, способной повысить уровень сахара в крови. К примеру, две столовые ложки обезжиренного французского соуса содержат 11 г углеводов, а в "ранчо" находятся 11 г.

Доктор Мэрилин Гленвилл рекомендует людям с диабетом делать заправки самостоятельно. Обычно в состав входят травы, перец, соль, лимонный сок, уксус, масло, специи.