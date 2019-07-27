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Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом

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Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
02:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Все мы знаем о том, что многие продукты нельзя сочетать между собой. Однако есть наиболее вредные комбинации, которых следует избегать.

  • 1

    Помидоры и сыр. Это сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.

  • 2

    Жареный картофель и яйца. При жарке картофель образует большое количество крахмала и канцерогенных веществ, поэтому усугублять ситуацию еще и белком из яйца может быть небезопасно.

  • 3

    Печенье и молоко. Если запивать сладкую выпечку (печенье, пирожки или булочки) молоком или какао, вы рискуете получить изжогу и неприятное брожение в желудке.

  • 4

    В целом, диетологи считают, что молоко нужно употреблять отдельно от других продуктов. Исключением может быть только черный кофе.

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Здоровье, Продукты, Сочетание.
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