Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом

1 Помидоры и сыр. Это сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.

2 Жареный картофель и яйца. При жарке картофель образует большое количество крахмала и канцерогенных веществ, поэтому усугублять ситуацию еще и белком из яйца может быть небезопасно.

3 Печенье и молоко. Если запивать сладкую выпечку (печенье, пирожки или булочки) молоком или какао, вы рискуете получить изжогу и неприятное брожение в желудке.