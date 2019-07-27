Тщательное пережевывание пищи улучшит ваше пищеварение

Новости шоу бизнеса: Наверно, каждому в детстве родители говорили о том, что важно тщательно пережевывать пищу.

К сожалению, большинство из нас игнорируют этот совет во взрослой жизни. Постоянная спешка и срочные дела превращают наслаждение едой в настоящую роскошь. Однако, существуют причины быть более внимательным к подходу приема пищи. Итак, почему так важно тщательно пережевывать пищу?..

Улучшение работы иммунной системы

Ученые обнаружили, что процесс пережевывания стимулирует действие определенного типа иммунных клеток – TH17-лимфоцитов. Эти клетки защищают нас от бактериальных и грибковых инфекций.

Помощь в потере веса

Исследования показывают – если процесс пережевывание пищи занимает вдвое больше времени, чем обычно, то это позволяет контролировать порции и естественным образом сокращать потребление калорий.

Мозгу требуется около двадцати минут, чтобы послать сигнал в желудок о насыщении. Подобный факт объясняет результаты исследования. Люди, принимающие пищу в медленном темпе, быстрее ощутили наполненность и в конечном итоге потребили на десять процентов меньше калорий, чем те испытуемые, которые торопились побыстрее расправиться с едой.

Улучшение пищеварения

Пищеварение на самом деле сложная задача для нашего организма, требующая много энергии, особенно если переваривать плохо пережеванную пищу. Процесс жевания расщепляет еду на маленькие кусочки и частично разжижает, делая ее легче усваиваемой. В итоге желудок работает более эффективно. Кроме того, неспешное пережевывание пищи способствует максимальному усвоению витаминов, минералов и других питательных веществ.