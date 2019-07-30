Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного

Новости шоу бизнеса: Ученые пришли к мнению, что человеку могут помочь избавиться от бессонницы некоторые продукты питания.

Есть продукты-будильники вроде кофе, которые дают нам заряд бодрости, а вот другие расслабляют нервную систему и помогают уснуть. Эффективно бороться с бессонницей можно при помощи этих продуктов:

Киви

Плоды киви полны витаминов С и Е, серотонина и фолиевой кислоты, благодаря чему отлично подходят для перекуса перед сном. Такое сочетание полезных веществ позволяет быстрее погрузиться в приятный сон.

Соевые продукты

Продукты из сои, такие как тофу, мисо, соевые бобы эдамаме, богаты изофлавонами. Эти соединения увеличивают производство серотонина, который среди прочего участвует в регулировании циркадных ритмов.

Рыба

Гормон сна мелатонин синтезируется гораздо продуктивнее, если в организме в достаточном количестве присутствует витамин B6. Рекордсменом по содержанию этого витамина является большинство рыб, а именно лосось, палтус, треска и тунец.

Вишневый сок

Вишня принадлежит к числу тех немногих натуральных продуктов, содержащих мелатонин. Стакан обычного вишневого сока ученые считают отличным средством для борьбы с бессонницей.

Молоко

Недостаток кальция в организме является одним из виновников плохого сна. Вот почему стакан теплого молока считается отличным снотворным. Помимо кальция молоко содержит аминокислоту триптофан, из который синтезируется мелатонин. Она помогает избавиться от нервного напряжения, расслабиться и способствует нормализации сна.