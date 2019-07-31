Кому полезна красная смородина

Новости шоу бизнеса: Смородину рекомендуют употреблять для укрепления стенок сосудов, тонизации перистальтики кишечника, для возбуждения аппетита.

Несмотря на то, что красная смородина обладает многими полезными свойствами и веществами, специалисты выделили группу людей, употребление красной смородины которым противопоказано.

Специалисты перечисляют полезные свойства красной смородины – это ряд витаминов и минаральных веществ.

Также, по словам медиков – это хорошее средство, которое выводит токсины из организма. Народные медики и знахари тоже говорят о пользе применения красной смородины.

Эта ягода полезна для больных сахарным диабетом, для спортсменов для того, чтобы после трудных соревнований восстановить силы. Эта ягода чрезвычайно полезна пожилым.

Врачи говорят, что ягода помогает в профилактике онкозаболеваний, атеросклерозов, инфарктов и инсультов.

Однако, констатируют медики, существует группа людей, которым нельзя лакомиться красной смородиной – она не приносит им пользу и может навредить. Это люди, страдающие острыми заболеваниями пищеварительной системы, гепатитами, пониженной свертываемостью крови.