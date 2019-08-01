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Медики назвали продукты, помогающие от бессонницы

Медики назвали продукты, помогающие от бессонницы
11:09 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики уточнили, что эти гормоны подают сигнал мозгу о том, что пора засыпать.

Специалисты назвали продукты, которые помогают при бессоннице. По словам медиков, в основном, это продукты, в которых содержится гормоны мелатонина.

Гормоны мелатонина содержатся в таких продуктах, как арахисовое масло, кукуруза, вишневый сок и овсяные хлопья. Употребление этих продуктов регулирует кровяное давление, восстанавливает температуру тела. А также балансирует уровень элементов, которые влияют на качество сна.

Особенно, отмечают специалисты, мелатонин в больших количествах находится в томатах, имбире, грецких орехах, бананах и брюссельской капусте. Побороть бессонницу помогут клубника, маслины, зеленый чай, свежая мята и гранаты.

Ученые назвали способ, который поможет выспаться

Медики говорят, что все эти продукты необходимо употреблять в меру, иначе можно спровоцировать чрезмерную сонливость.

Напомним, огурец, состоящий на 99% из воды, может заменить человеку жидкость. Оказалось, овощ обладает рядом других полезных свойств.

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Продукты, Бессонница, Овочи, Совет медиков.
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