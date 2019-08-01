Скачать
Четверг, 01.08.2019
Председатель ЦИК рассказала о факторах, "тормозящих" итоги голосования по мажоритарке
Председатель ЦИК рассказала о факторах, "тормозящих" итоги голосования по мажоритарке
Зеленский назвал имя нового руководителя Госуправления делами
Зеленский назвал имя нового руководителя Госуправления делами
Зинченко попал в список самых дорогих левых защитников АПЛ
Зинченко попал в список самых дорогих левых защитников АПЛ
Меган Маркл поделилась своими неопубликованными фото
Меган Маркл поделилась своими неопубликованными фото

Врачи рассказали, чем полезно какао

Врачи рассказали, чем полезно какао
14:17 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Какао понижает артериальное давление, благодаря содержанию антиоксидантов, и риск получения старческого недоумия.

Какао не только вкусный, но и полезный. Об этом рассказали медики, обрадовав любителей данного напитка.

Еще в древние времена индейцы считали какао-бобы лекарством. В XVI веке испанский генерал Кортес посетил Северную Америку, узнал о полезных свойствах какао и завез в европу. его польза огромная. Какао содержит около 300 полезных веществ: белки, жиры, углеводы, минералы (фосфор, цинк, медь, натрий, магний, калий, кальций) и витамины (A, B, E, P). Он улучшает систему пищеварения, полезен для работы мозга и улучшает память. 

Поддерживает холестериновый баланс в организме, защищает кожу от инфракрасного облучения. В какао содержится меланин, который защищает кожный покров от вредных солнечных лучей. Также это вкусные лекарства от кашля. В нем содержится теобромин, стимулирующий угнетение кашлевого рефлекса. 

Эксперты назвали все полезные свойства огурцов

Готовить какао можно как на воде, так и на молоке, но медики подчеркивают, что нужно выбирать только качественный продукт. европейская Организация пищевой безопасности советует съедать в день 10 г шоколада или же 2,5 г какао-бобов.

Как сообщалось ранее, специалисты назвали продукты, которые помогают при бессоннице. По словам медиков, в основном, это продукты, в которых содержится гормоны мелатонина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Медики, Польза какао, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
04 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
05 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На округе Пашинского отменили пересчет голосов
На округе Пашинского отменили пересчет голосов
В Украине вступили в силу пошлины на большинство товаров из России
В Украине вступили в силу пошлины на товары из России
Противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ООС
Противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ООС
Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть нежные фото с Дашей Квитковой
Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть нежные фото с Дашей Квитковой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь