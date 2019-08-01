Врачи рассказали, чем полезно какао

Новости шоу бизнеса: Какао понижает артериальное давление, благодаря содержанию антиоксидантов, и риск получения старческого недоумия.

Какао не только вкусный, но и полезный. Об этом рассказали медики, обрадовав любителей данного напитка.

Еще в древние времена индейцы считали какао-бобы лекарством. В XVI веке испанский генерал Кортес посетил Северную Америку, узнал о полезных свойствах какао и завез в европу. его польза огромная. Какао содержит около 300 полезных веществ: белки, жиры, углеводы, минералы (фосфор, цинк, медь, натрий, магний, калий, кальций) и витамины (A, B, E, P). Он улучшает систему пищеварения, полезен для работы мозга и улучшает память.

Поддерживает холестериновый баланс в организме, защищает кожу от инфракрасного облучения. В какао содержится меланин, который защищает кожный покров от вредных солнечных лучей. Также это вкусные лекарства от кашля. В нем содержится теобромин, стимулирующий угнетение кашлевого рефлекса.

Готовить какао можно как на воде, так и на молоке, но медики подчеркивают, что нужно выбирать только качественный продукт. европейская Организация пищевой безопасности советует съедать в день 10 г шоколада или же 2,5 г какао-бобов.

Как сообщалось ранее, специалисты назвали продукты, которые помогают при бессоннице. По словам медиков, в основном, это продукты, в которых содержится гормоны мелатонина.