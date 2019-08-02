Стало известно, как влияет на здоровье человека кондиционер

Новости шоу бизнеса: Ученые считают, что все зависит от использования кондиционера. При правильном использовании кондиционера заболеть невозможно.

Многие считают, что если долгое время находится под кондиционером, то можно сильно заболеть.

Группа ученых Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли доказала, что кондиционеры влияют на человека по-разному, так как у каждого человека индивидуальные особенности организма.

Исследования ученых опубликованы в Международном журнале эпидемиологии. Жалобы на плохое самочувствие чаще всего поступают из офисных работников.

Это называется синдромами больных зданий. Офисные работники, которые находятся рядом с кондиционерами, чувствуют недомогание. Часто у них появляется кашель и насморк, дыхание ухудшается, горло становится сухим, появляются головные боли.

Работа кондиционера, по словам ученых, влияет на психику. Если в помещении сильно жарко или холодно, то у человека падает производительность и продуктивность труда.

Среди положительных свойств кондиционера специалисты отмечают правильную фильтрацию воздуха, поэтому частицы, которые загрязняют воздух, не могут попасть в органы человека.

Ученые установили, что при правильном использовании кондиционер помогает снизить риск заболеваний сердца и сосудов.